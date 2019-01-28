Осака возглавила чемпионскую гонку WTA, Павлюченкова — 7-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 28 января первую строчку заняла японка Наоми Осака, выигравшая Australian Open. Финалистка первого турнира «Большого шлема» 2019 года чешка Петра Квитова опустилась на вторую позицию.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на седьмой строчке.

Чемпионская гонка WTA. 28 января

1 (17). Наоми Осака (Япония) — 2185.

2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 1825.

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.

4 (150). Даниэль Коллинз (США) — 806.

5 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.

6 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 527.

7 (126). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 461.

8 (5). Александра Саснович (Беларусь) — 440.

9 (432). Элина Свитолина (Украина) — 431.

10 (615). Серена Уильямс (США) — 430.

...

19 (64). Мария Шарапова (Россия) — 300.

Осака стала первой ракеткой мира, Квитова — второй, Соболенко — 10-й