Циципас захватил лидерство в чемпионской гонке U21, Котов — 14-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 первую строчку занял грек Стефанос Циципас. Лучший из россиян, Павел Котов, располагается на 14-й позиции.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 28 января

1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 765.

2 (1) Алекс де Минор (Австралия) — 385.

3 (-). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.

4 (2). Микаэль Имер (Швеция) — 105.

5 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 92.

6 (-). Денис Шаповалов (Канада) — 90.

7 (-). Алексей Попырин (Австралия) — 90.

8 (3). Джеффри Джон Вулф (США) — 80.

9 (5). Уго Умбер (Франция) — 54.

10 (-). Рудольф Моллекер (Германия) — 35.

…

14 (-). Павел Котов (Россия) — 29...

20 (11). Ален Авидзба (Россия) — 15.



В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).