Циципас захватил лидерство в чемпионской гонке U21, Котов — 14-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 первую строчку занял грек Стефанос Циципас. Лучший из россиян, Павел Котов, располагается на 14-й позиции.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 28 января
1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 765.
2 (1) Алекс де Минор (Австралия) — 385.
3 (-). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
4 (2). Микаэль Имер (Швеция) — 105.
5 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 92.
6 (-). Денис Шаповалов (Канада) — 90.
7 (-). Алексей Попырин (Австралия) — 90.
8 (3). Джеффри Джон Вулф (США) — 80.
9 (5). Уго Умбер (Франция) — 54.
10 (-). Рудольф Моллекер (Германия) — 35.
…
14 (-). Павел Котов (Россия) — 29...
20 (11). Ален Авидзба (Россия) — 15.
В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).