Федерер опустился на шестую строчку рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 28 января швейцарец Роджер Федерер, не сумевший защитить титул на Australian Open, опустился с третьей на шестую строчку. Его обошли немец Александр Зверев, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и южноафриканец Кевин Андерсон.

Японец Кей Нисикори стал седьмой ракеткой мира, американец Джон Иснер — девятой.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 11-й позиции. Его соотечественник Даниил Медведев занял 16-ю строчку.

Рейтинг ATP. 28 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6475.

4 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.

6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.

7 (9). Кей Нисикори (Япония) — 4110.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.

9 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

10 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3140.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.

…

16 (19). Даниил Медведев (Россия) — 2000...

96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...

100 (87). Андрей Рублёв (Россия) — 575.