Экс-капитан сборной Сербии: Джокович рождён, чтобы ставить рекорды

Бывший капитан сборной Сербии по теннису на Кубке Дэвиса Богдан Обрадович прокомментировал возвращение серба Новака Джоковича после травмы локтя. Вернувшись, Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» подряд.

«Джокович был рождён, чтобы ставить рекорды и выходить за границы доступного. В прошлом году мы все переживали за него, но он сумел вернуться, решил все проблемы, мало говорил и шёл на вершину. Он является величайшим игроком, ничто не убило в нём любовь к игре и соревнованиям.

Думаю, он продолжает любить теннис, наслаждается матчами, его больше не беспокоят вопросы здоровья и состояния. Он является невероятным игроком. Стоит отметить и вклад членов его команды», — приводит слова Обрадовича Tennis World USA.