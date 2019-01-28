Томлянович и Бартель вышли во второй круг турнира в Хуахине

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Томлянович трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Томлянович поспорит с победительницей матча Конни Перрин (Швейцария, Q) — Катерина Козлова (Украина).

Хуахин. Женщины. Первый круг

Мона Бартель (Германия) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 1:6, 6:4.

Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля.