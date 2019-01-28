Бонавентюр одолела Бултер в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр пробилась в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В финале квалификации она в трёх партиях обыграла представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Бонавентюр 7 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счёту её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Имя первой соперницы бельгийки в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.