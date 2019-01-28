Козлова одолела Перрин на турнире в Хуахине, отыгравшись с 0:3 в третьем сете

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй круг турнира в Хуахине, в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Конни Перрин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Катерина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков. В третьем сете украинка уступала 0:3 и смогла выиграть 6 геймов подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Козлова поспорит с австралийкой Айлой Томлянович, посеянной под шестым номером. На старте соревнований Айла победила швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:1, 7:6 (8:6).