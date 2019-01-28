Павлюченкова — об AO: аппетит приходит во время еды, хотела победить

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова перед стартом турнира в Санкт-Петербурге прокомментировала выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису, где она дошла до четвертьфинала, уступив американке Даниэль Коллинз.

«Была ли возможность пройти дальше на Australian Open? Ну, конечно, аппетит приходит во время еды. Когда уже в четвертьфинале, хочется большего, дойти до полуфинала, финала и выиграть турнир. Но тем не менее, хоть Коллинз и относительно неизвестна, она была выше меня в рейтинге. Нельзя сказать, что я была фавориткой. Конечно, были шансы. Но нужно признать, что Коллинз играла хорошо. Мне кажется, что не хватило сил на концовку и на третий сет. Все матчи там были тяжёлые. Сил не хватило на концовку, к сожалению.

За счёт чего обыгрывала соперниц из топ-10? Кики Бертенс я обыгрывала в прошлом году. Я была с таким настроем, что уже могла обыграть таких игроков и уже обыгрывала их. Была уверенность в себе. Я тренируюсь, я правда работаю. Просто не всё складывается. Где-то потеряла уверенность в прошлом году. В Австралии просто боролась и выкладывалась по полной», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.