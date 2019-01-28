Павлюченкова: Кубок Федерации — особенный турнир, считаю себя патриоткой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выразила надежду, что российская сборная сможет вернуться на прежние позиции на Кубке Федерации.

«Касательно Кубка Федерации, нужно вырываться оттуда, где мы сейчас. Мы где-то очень далеко, где-то внизу. У меня всегда много воспоминаний о Кубке Федерации. Помню, когда ещё в 17 лет меня взяли в Италию на полуфинал. Для меня этот турнир очень важен, считаю себя патриоткой в душе.

Складывается ли какая-то пара на Кубке Федерации? Конечно, очень хороший парный игрок Веснина. В паре ещё очень важно, чтобы подходили друг другу. Честно сказать, я только Касаткину хорошо знаю. Гаспарян и Потапову я не очень хорошо знаю. Мне кажется, Гаспарян может в паре хорошо играть. Также хороша в паре Кудерметова», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.