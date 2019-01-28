Ястремская отдала всего три гейма Рус на старте турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Хуахине под восьмым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Ястремская трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 4 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине украинка поспорит либо с китаянкой Пэн Шуай, получившей «уайлд-кард» от организаторов, либо с француженкой Хлоэ Паке (Q).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля.