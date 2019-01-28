Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В финале квалификации она в двух партиях проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Вихлянцева 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

Имя первой соперницы Мартинцовой в основной сетке соревнований в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

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