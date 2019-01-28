Ван Эйтванк: было тяжело играть с Флипкенс, мы хорошие подруги

Бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк прокомментировала выход во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом круге St. Petersburg Ladies Open ван Эйтванк нанесла поражение соотечественнице Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:4.

«Мне было очень тяжело с ней играть, потому что мы очень много вместе тренируемся, отлично друг друга знаем и являемся хорошими подругами. Но я рада, что смогла пройти этот первый круг.

— При счёте 3-4 вы взяли челлендж и выиграли его? Взяли на всякий случай или чётко понимали, что мяч был в ауте?

— Я видела, что он был в ауте. Но с «Хоук-Ай» никогда не знаешь, что он тебе покажет — это вопрос одного миллиметра. Но раз у тебя есть возможность взять челлендж, почему не взять», — передаёт слова ван Эйтванк с корта корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующей соперницей ван Эйтванк станет представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером.