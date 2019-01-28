Касаткина: мой тренер «русеет», приехал в Петербург в шапке-ушанке

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где она не смогла преодолеть первый круг, приезд на турнир в Санкт-Петербург поднял ей настроение. Также Касаткина сообщила, что её тренер Филипп Дехас хорошо подготовился к поездке.

«Настроение улучшилось сразу, как приехала в Питер. Очень рада здесь выступать. Уже в четвёртый раз принимаю участие в соревновании. Рада вернуться домой. Мне правда очень нравится, с каждым годом организация становится всё лучше и лучше. И не только я так думаю.

Здесь мне климат переносится даже лучше. Мне тяжело переносить жару. Я лучше надену куртку, чем буду ходить вся красная в этой жаре.

Как чувствую себя первой ракеткой России? Нормально. Я не чувствую никакого давления. Об этом не думаю.

Филипп тоже приехал. Жаль, что его нет здесь, он приехал в шапке-ушанке, хорошо подготовился. В прошлом году не был готов. Он «русеет», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.