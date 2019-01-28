Звонарёва в двух сетах обыграла Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва (WC) вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в двух партиях обыграв соотечественницу Екатерину Макарову (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Звонарёва 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Макаровой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Звонарёва в Санкт-Петербурге.

За выход в четвертьфинал Вера поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Юлией Гёргес (5).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.