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Звонарёва в двух сетах обыграла Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Звонарёва в двух сетах обыграла Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва (WC) вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в двух партиях обыграв соотечественницу Екатерину Макарову (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Звонарёва 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Макаровой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Звонарёва в Санкт-Петербурге.

За выход в четвертьфинал Вера поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Юлией Гёргес (5).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.

28 января 2019 года, понедельник. 14:50 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Макарова
Екатерина Макарова
61
Россия
3:6
4:6
 
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
97
Россия
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