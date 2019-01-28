Виландер: думаю, Джокович выиграет ещё 2 турнира «Большого шлема» в этом сезоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер считает, что сербский теннисист Новак Джокович в настоящее время играет на более высоком уровне, чем до травмы локтя. Джокович, вернувшись после травмы, выиграл три турнира «Большого шлема» подряд.

«Он наносит более чёткие удары, играет более агрессивно. Его форхэнд превратился в настоящее оружие, бекхэнд остаётся лучшим. Новак не допускает ошибок. В финале и на протяжении всего Открытого чемпионата Австралии казалось, что он каждым ударом может сделать виннер.

Также я обратил внимание на его движение. Он перенёс операцию в прошлом году, но так здорово двигается на корте. Никуда не делась и его способность бороться за каждый мяч, играть сердцем и душой.

Я думаю, что в нынешнем сезоне он выиграет ещё два турнира «Большого шлема», — приводит слова Виландера Tennis World USA.