Звонарёва: считаю, что для первого матча на турнире свои задачи выполнила

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала выход во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге. На старте турнира Звонарёва в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал Вера поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Юлией Гёргес (5).

«Матч был очень сложным. Я другого и не ожидала, потому что Катя – очень опытный игрок и просто отличная теннисистка. Я знала, что будет сложно, старалась бороться за каждый мяч и считаю, что для первого матча на этом турнире я в принципе выполнила свои задачи.

Про парный турнир пока ничего не знаю. Но, конечно, очень приятно возвращаться на тот турнир, где я побеждала. В прошлом году нас с Тимей Бачински здесь очень поддерживали, поэтому для меня одно удовольствие вернуться в Санкт-Петербург», — передаёт слова Звонарёвой с корта корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.