Гаспарян сыграет с Азаренко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В частности, соперницей россиянки Маргариты Гаспарян (Q) в первом круге будет представительница Беларуси Виктория Азаренко, ставшая обладательницей «уйалд-кард».

Санкт-Петербург. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Маргарита Гаспарян (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC).

Екатерина Александрова (Россия, Q) — Доминика Цибулкова (Словакия, 7).

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Катержина Синякова (Чехия).

Вероника Кудерметова попала в основную сетку в статусе «лаки-лузера». Она сыграет с сербкой Ольгой Данилович (WC).

Александрова победила Калинскую в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге