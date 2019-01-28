Линетт и Никулеску успешно стартовали на турнире в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг турнира в Хуахине (Таиланд), обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 2:6, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Хон выполнила 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Линетт поспорит с румынкой Моникой Никулеску, которая на старте турнира победила Се Шувэй (3) из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Соревнования в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 3 февраля.

Хуахин. Женщины. Первый круг

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 3) — Моника Никулеску (Румыния) — 4:6, 6:7 (2:7).