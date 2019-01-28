Панова и Арруабаррена-Весино — во 2-м круге парного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Александра Панова и представительница Испании Лара Арруабаррена-Весино успешно стартовали на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Кристина Младенович (Франция) / Галина Воскобоева (Казахстан) со счётом 6:3, 4:6, [10:7].

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Арруабаррена-Весино и Панова выполнили 1 эйс, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Их соперницы дважды подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Арруабаррена-Весино и Панова поборются с победителем матча Елена Остапенко (Латвия) / Рената Ворачова (Чехия) — Андреа Миту (Румыния) / Иоана-Ралука Олару (Румыния).