Шарапова: в матче с Гавриловой была очень серьёзная физическая борьба

Россиянка Мария Шарапова подвела итоги матча первого круга St. Petersburg Ladies Trophy с австралийкой Дарьей Гавриловой, в котором она обыграла соперницу в двух сетах со счётом 6:0, 6:4.

За выход в четвертьфинал 31-летняя теннисистка поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.

«Это нереально, что я в такой замечательный город попала первый раз в своей жизни и смогла сыграть сегодня.

Конечно, напряжение было весь матч. Несмотря на такой счёт – 6:0, 6:4, мне казалось, что сегодня была очень серьёзная физическая борьба. Но против неё я всегда этого ожидаю, потому что наши предыдущие матчи все такие были. Может, я их и выиграла, но всегда было тяжело.

Следующий соперник — Дарья Касаткина? Даша недавно вышла в топ-10. Я знаю, что она в форме, несмотря на то что она рано проиграла в Австралии. Против неё всегда тяжело играть, особенно в России, на родине. Но я буду готова к этой игре и надеюсь, что вы все на неё придёте», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Шарапова дебютировала на турнире в Санкт-Петербурге с победы над Гавриловой