Шарапова: хочу видеть полный стадион в любой день недели

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над австралийкой Дарьей Гавриловой на старте St. Petersburg Ladies Trophy со счётом 6:0, 6:4 рассказала, часто ли играет матчи первого круга в понедельник при таком скоплении людей и нравятся ли ей питерские морозы.

«На прогулке ещё не была, только на машине в музеи — и на тренировку. Мне не очень холодно, потому что я не много времени провожу на улице. Но если что, буду готова, у меня есть шапка и перчатки. Что касается публики, хочу видеть полные стадионы, сегодня я это увидела. Думаю, это из-за того, что я очень редко играю на родине. Надеюсь, полный стадион будет в любой день недели», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.