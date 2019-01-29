Сегодня, 29 января, состоится матч первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют представительница Беларуси Виктория Азаренко, ставшая обладательницей «уайлд-кард», и россиянка Маргарита Гаспарян, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



Соперницы встречались в 2016 году в рамках матча Кубка Федерации. Победу в той встрече одержала Азаренко со счётом 6:2, 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Гаспарян в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с действующей чемпионкой чешкой Петрой Квитовой, посеянной под первым номером.

Гаспарян сыграет с Азаренко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге