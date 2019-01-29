Гаврилова: игры ещё нет, но настрой ощущается

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала поражение от россиянки Марии Шараповой со счётом 0:6, 4:6 на старте турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

«Скажу честно: игры ещё нет, но настрой чувствуется. Наконец-то ощутила, что полностью выложилась без всяких „но“. Пишу это, пока остываю на велотренажёре», – написала Гаврилова в «Твиттере».

46-я ракетка мира Гаврилова проиграла пятый матч подряд (четвёртый – в текущем сезоне).

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Франции Кристину Младенович.