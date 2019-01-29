Никулеску: рада победе в двух сетах, так как в концовке начала терять силы

Румынская теннисистка Моника Никулеску прокомментировала победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй на старте турнира в Хуахине со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«Я очень рада, что смогла показать такую игру. Я знала, что Се Шувэй — очень сильная теннисистка. Она играет интересно, разнообразно, как я. Мне пришлось много бегать, бороться и выполнять различные виды ударов. Мне это удалось. Я рада, что смогла победить в двух сетах, так как в концовке начала терять силы. Так здорово, что мне удалось выиграть тай-брейк», — приводит слова Никулеску официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. Моника поспорит с Магдой Линетт из Польши. Турнир завершится 3 февраля.