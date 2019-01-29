Граф: никогда не могла представить, что продолжу играть после родов

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» Штеффи Граф прокомментировала выступления Серены Уильямс после рождения ребёнка.



«Я чувствую только уважение и восхищение теми высотами, которых достигла Серена. Особенно когда я вижу, чего она продолжает добиваться и сейчас, уже имея ребёнка. Она всё ещё решительно настроена и хочет побеждать. Серена — просто невероятный соперник, и имейте в виду — она по-прежнему не завершила карьеру», — цитирует Граф Tennis World USA.



Напомним, после завершения карьеры немка родила дочь и сына от теннисиста Андре Агасси, после чего продолжила путешествовать по турнирам вместе с детьми и мужем.



«Это был новый вызов для меня — путешествовать с маленькими детьми. Но я ездила вместе с Андре. Даже не могла представить, что, путешествуя вместе с детьми, я бы продолжила играть на профессиональном уровне».



Штеффи Граф завершила карьеру в 1999 году, когда ей исполнилось 30 лет.