Шарапова: тяжело сказать, что довольна прошлым сезоном

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» из России Мария Шарапова оценила своё выступление в 2018 году.



«Тяжело сказать, что довольна прошлым сезоном, из-за того что я много турниров пропустила. В конце прошлого года я посчитала, и получилось, что смогла сыграть только 11 турниров. В этом году, надеюсь, здоровье не подведёт меня, и с теннисом всё получится лучше», — цитирует Шарапову официальный сайт St. Peterburg Ladies Trophy.



За 2018 год Мария провела 31 матч, из которых победила в 20. Не выиграв ни одного трофея, Шарапова завершила год на 29-й строчке рейтинга WTA.



Напомним, россиянка стартовала на турнире в Санкт-Петербурге с уверенной победы над австралийкой Дарьей Гавриловой — 6:0, 6:4.

«Надеюсь, что мечта станет реальностью». Шарапова – о первом матче в Петербурге В дебютном матче на турнире St. Petersburg Ladies Trophy при огромном стечении зрителей Мария Шарапова одержала победу.

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