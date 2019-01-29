Филиппуссис: после встречи с Надалем на AO де Минор сделает много выводов

Австралийский теннисист Марк Филиппуссис прокомментировал выступления соотечественников Алекса де Минора и Алексея Попырина на Открытом чемпионате Австралии.



«Думаю, после встречи с Надалем де Минор сделает много выводов. В частности, он начнёт пробивать по мячу сильнее. Мы знаем, что Алекс быстр, но Рафа тоже не самый медленный теннисист. Разница в том, какие мячи они возвращают на чужую половину корта. Испанец возвращает очень тяжёлые для обработки мячи, под которые нужно подстраиваться и менять свою игру. Де Минор этого делать не стал и поплатился. Но его в любом случае ждёт большое будущее, и, как я уже говорил, ему нужно сделать много выводов.



Что касается Попырина, то я не видел много матчей с его участием до Australian Open. В Мельбурне Алексей доказал, что в 19 лет он голоден до побед и имеет грозное оружие — свою подачу. В ближайшие пару лет он станет физически сильнее, а подача станет ещё опаснее», — цитирует Филиппуссиса Tennis World USA.

Алекс де Минор на Открытом чемпионате Австралии добрался до третьего раунда, где уступил будущему финалисту Рафаэлю Надалю — 1:6, 2:6, 4:6.

Алексей Попырин также покинул розыгрыш соревнований на стадии третьего круга. 19-летний теннисист уступил французу Люка Пуи в пяти партиях.