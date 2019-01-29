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С. Уильямс поучаствовала в музыкальном баттле вместе с Энди Роддиком и его женой

С. Уильямс поучаствовала в музыкальном баттле вместе с Энди Роддиком и его женой
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс приняла участие в телешоу Lip Sync Battle, участники которого соревнуются в исполнении известных песен под фонограмму.

В анонсе ближайшего выпуска 37-летняя спортсменка стала участницей номера известной модели Бруклин Деккер, которая соревновалась со своим мужем, бывшим известным теннисистом Энди Роддиком. Деккер исполняла песню Бейонсе — Sorry.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Lip Sync Battle.

На завершившемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии Серена дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Каролине Плишковой в трёх партиях. Американка вела в решающем сете со счётом 5:1, 40:30, однако не сумела довести дело до победы. Победительницей турнира стала японка Наоми Осака.

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