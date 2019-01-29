Хьюитт: Кубком Дэвиса руководит испанский футболист — это просто смешно

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт раскритиковал футболиста Жерара Пике за вмешательство в проведение командного турнира.



«Кубком Дэвиса руководит испанский футболист — это просто смешно. Это как будто бы я пришёл в футбол и начал вносить изменения в проведение Лиги чемпионов. Он ведь ничего не знает о теннисе.



Я не согласен со структурой обновлённого турнира. Ранее отличительной чертой турнира были домашние и выездные встречи. Кроме того, матч были пятисетовыми. Теперь этого нет.



Взгляните на вершину нашего вида спорта — турниры «Большого шлема». Каждый из них играется в пятисетовом формате», — цитирует Хьюитта FoxSports.



Напомним, защитник «Барселоны» Жерар Пике является одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, которая выкупила права на проведение Кубка Дэвиса. Практически сразу же турнир претерпел существенные изменения, которые раскритиковали многие теннисисты.

Пике: отказ Федерера от участия в Кубке Дэвиса? Это его выбор