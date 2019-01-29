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Дуань Инъин одолела Пармантье на старте турнира в Хуахине

Дуань Инъин одолела Пармантье на старте турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Дуань Инъин, пробившаяся в основную сетку турнира WTA в Хуахине (Таиланд) через квалификацию, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье, посеянную под седьмым номером, со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Китаянка ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 29-летняя Дуань Инъин поспорит с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

29 января 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Хуахин. 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
Полин Пармантье
53
Франция
6:1
3:6
4:6
Дуань Инъин
Дуань Инъин
201
Китай
Родина взяла всего два гейма в матче с Бегу на турнире в Хуахине
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