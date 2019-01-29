Люти: 12 нереализованных брейк-пойнтов в матче — это ненормально для Федерера

Северин Люти, тренер Роджера Федерера, прокомментировал поражение своего подопечного в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, которое он потерпел от грека Стефаноса Циципаса.



«Грустит ли он? Сложно сказать. Я знаю одно — Роджер умеет переживать неудачи. Он знает, что нужно просто перевернуть страницу и продолжить движение вперёд — это определяющая черта настоящих чемпионов.



Что касается 12 нереализованных брейк-пойнтов, то не думаю, что это нормально для Роджера. Да, Стефанос удивил своим агрессивным стилем, но 12 брейк-пойнтов — это слишком много. 19-летний Федерер чаще бы рисковал на таких мячах, но сейчас Роджеру 37 и он играет более опытно и собранно», — цитирует Люти Le Matin.