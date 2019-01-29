Кудерметова разгромила Данилович в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, попавшая в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy в статусе «лаки-лузера», вышла во второй круг, разгромив представительницу Сербии Ольгу Данилович, получившую «уайлд-кард», со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Вероника 7 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Ольги 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с победительницей матча Тимя Бачински (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия, 8).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.