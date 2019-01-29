Зиданшек на отказе Бабош вышла во второй круг турнира в Хуахине

Венгерская теннисистка Тимя Бабош не смогла пробиться во второй круг турнира в Хуахине (Таиланд). Она снялась по ходу матча с представительницей Словении Тамарой Зиданшек при счёте 0:6, 1:3. Соперницы провели на корте 59 минут.

Бабош ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Зиданшек поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером, либо с американкой Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.