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Т. Надаль: в финале Australian Open Джокович показал совершенную игру

Т. Надаль: в финале Australian Open Джокович показал совершенную игру
Теннис / Australian Open 2019

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором его племянник в трёх партиях уступил сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6, 3:6.

«С самого начала финального матча мы видели Новака, готового атаковать и играть на высокой скорости. Во многих эпизодах хорошая атака моего племянника лишь помогала сербу — он действовал ещё более остро на контрвыпадах. Не знаю, могла ли быть какая-либо тактика против такого вдохновлённого соперника.

Я думаю, что результат финала мог дать иллюзию того, что Новак может так играть против Рафы на более длинной дистанции. На самом деле это не так.

Джокович показал совершенную игру в финале, а Рафаэль напротив — был менее успешным, чем в остальной части турнира», — цитирует Тони Daily Express.

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Новак не дал Рафаэлю ни единого шанса в финале Australian Open и стал первым в истории семикратным чемпионом этого турнира.
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