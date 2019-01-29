Т. Надаль: в финале Australian Open Джокович показал совершенную игру

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором его племянник в трёх партиях уступил сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6, 3:6.

«С самого начала финального матча мы видели Новака, готового атаковать и играть на высокой скорости. Во многих эпизодах хорошая атака моего племянника лишь помогала сербу — он действовал ещё более остро на контрвыпадах. Не знаю, могла ли быть какая-либо тактика против такого вдохновлённого соперника.



Я думаю, что результат финала мог дать иллюзию того, что Новак может так играть против Рафы на более длинной дистанции. На самом деле это не так.



Джокович показал совершенную игру в финале, а Рафаэль напротив — был менее успешным, чем в остальной части турнира», — цитирует Тони Daily Express.