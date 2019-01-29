Вторая сеяная Гарсия проиграла на старте турнира в Хуахине

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеяная на турнире в Хуахине (Таиланд) под вторым номером, не сумела пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице США Дженнифер Брэйди — 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.



Гарсия 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету победительницы матча 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Брэйди поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек, ранее прошедшей Тимю Бабош из Венгрии на её отказе.



Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Ранее на соревнованиях россиянка Евгения Родина взяла всего два гейма в матче с румынкой Бегу.