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Вторая сеяная Гарсия проиграла на старте турнира в Хуахине

Вторая сеяная Гарсия проиграла на старте турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеяная на турнире в Хуахине (Таиланд) под вторым номером, не сумела пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице США Дженнифер Брэйди — 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Гарсия 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету победительницы матча 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Брэйди поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек, ранее прошедшей Тимю Бабош из Венгрии на её отказе.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Ранее на соревнованиях россиянка Евгения Родина взяла всего два гейма в матче с румынкой Бегу.

29 января 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Хуахин. 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
Дженнифер Брэйди
117
США
6:4
7
7:6
3
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
19
Франция
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