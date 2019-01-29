Australian Open в девятый раз подряд обновил рекорд посещаемости на турнире

Организаторы Открытого чемпионата Австралии отчитались об очередном рекорде посещаемости на турнире. За две минувшие недель корты «Мельбурн-парка» посетило более 780 тыс. зрителей, что более чем на 35 тыс. больше, нежели в 2018 году.



Australian Open, считающийся самым быстрорастущим турниром «Большого шлема», год за годом улучшает собственные рекорды посещаемости начиная с 2010 года, когда завершилась реконструкция «Мельбурн-парка».



Напомним, что главные трофеи австралийского мэйджора в 2019 году выиграли серб Новак Джокович и японка Наоми Осака. 31-летний Джокович в решающем матче уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля, а 21-летняя Осака оказалась сильнее представительницы Чехии Петры Квитовой.

Японский триумф. Осака стала первым лидером тенниса из Страны восходящего солнца Упустив тройной матчбол, Наоми не пала духом и обыграла Петру Квитову в финальном матче. Расскажем об этом и вспомним другие яркие моменты.