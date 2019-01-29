Голубич обыграла Соррибес-Тормо на старте турнира в Хуахине

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич, пробилась во второй раунд соревнований в Хуахине (Таиланд). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



Голубич совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Подачами навылет Виктория не отметилась. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 8.



За выход в четвертьфинал соревнований, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс. Голубич поспорит с китаянкой Инъин Дуань.



Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. В последний раз турнир Thailand Open проводился в 2015 году в Паттайе. Его победительницей стала словачка Даниэла Гантухова.