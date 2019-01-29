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Голубич обыграла Соррибес-Тормо на старте турнира в Хуахине

Голубич обыграла Соррибес-Тормо на старте турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич, пробилась во второй раунд соревнований в Хуахине (Таиланд). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо — 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Голубич совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Подачами навылет Виктория не отметилась. На счету её соперницы 1 эйс, 11 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал соревнований, призовой фонд которых составляет $ 250 тыс. Голубич поспорит с китаянкой Инъин Дуань.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. В последний раз турнир Thailand Open проводился в 2015 году в Паттайе. Его победительницей стала словачка Даниэла Гантухова.

29 января 2019 года, вторник. 12:30 МСК
Хуахин. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Голубич
Виктория Голубич
106
Швейцария
6:2
6:4
 
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
77
Испания
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