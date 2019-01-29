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На автограф-сессии Шараповой в Санкт-Петербурге выстроилась безумная очередь

На автограф-сессии Шараповой в Санкт-Петербурге выстроилась безумная очередь
Теннис / WTA

В Санкт-Петебурге, где в эти дни проходит турнир St. Petersburg Ladies Trophy, состоялась автограф-сессия пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой. На мероприятие пришло огромное количество людей.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что Мария впервые играет на St. Petersburg Ladies Trophy. В матче первого круга соревнований она уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову — 6:0, 6:4.

Ранее Шарапова посетила одни из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга: Эрмитаж и Мариинский театр.

St. Petersburg Ladies Trophy завершится в воскресенье, 3 февраля. Действующей победительницей соревнований является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла Кристину Младенович из Франции.

«Надеюсь, что мечта станет реальностью». Шарапова – о первом матче в Петербурге
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