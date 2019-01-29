Брэйди — о победе над Гарсией: несмотря на счёт, я просто следовала своему плану

Американка Дженнифер Брэйди прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией в первом круге турнира в Хуахине со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

«Я очень довольна своей игрой. Каролин делала брейк в начале обоих сетов, но я была сосредоточена на том, что хотела делать на корте, на своём плане. Я счастлива.

Несмотря на счёт, я просто следовала своему плану и верила в себя, выполняя удары. Ранее в наших матчах Каролин удавалось диктовать условия на корте и играть агрессивнее. Сегодня мне удалось с этим справиться», — приводит слова Брэйди официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. Дженнифер поспорит с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.