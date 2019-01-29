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Векич добыла волевую победу над Бачински на старте турнира в Санкт-Петербурге

Векич добыла волевую победу над Бачински на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Теннисистка из Хорватии Донна Векич (8) пробилась во второй раунд St. Petersburg Ladies Trophy. В трёх партиях она оказалась сильнее швейцарки Тими Бачински — 4:6, 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Бачински отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами из 4.

За выход в четвертьфинал соревнований хорватская теннисистка поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся в воскресенье, 3 февраля. Действующей чемпионкой турнира является вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова. В текущем розыгрыше St. Petersburg Ladies Trophy она не участвует.

29 января 2019 года, вторник. 14:50 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
Тимя Бачински
112
Швейцария
6:4
1:6
3:6
Донна Векич
Донна Векич
30
Хорватия
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