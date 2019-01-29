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Азаренко победила Гаспарян в Санкт-Петербурге и сыграет с чемпионкой Квитовой

Азаренко победила Гаспарян в Санкт-Петербурге и сыграет с чемпионкой Квитовой
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Обладательница «уайлд-кард» обыграла в первом раунде соревнований представительницу России Маргариту Гаспарян, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. 29-летняя уроженка Минска выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 19 брейк-пойнтов. Её визави ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и сделала 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с действующей чемпионкой чешкой Петрой Квитовой, посеянной под первым номером.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Гаспарян в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Женщины. Первый круг

Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:3).

29 января 2019 года, вторник. 17:10 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
51
Беларусь
6:4
6:1
 
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
81
Россия
29 января 2019 года, вторник. 16:55 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
Исалин Бонавентюр
148
Бельгия
6:4
7
7:6
3
 
Катержина Синякова
Катержина Синякова
38
Чехия
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