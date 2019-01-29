Азаренко: в матче с Гаспарян старалась держать подачу и делать побольше брейков

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко подвела итоги стартового матча на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019, в котором она выиграла у россиянки Маргариты Гаспарян со счётом 6:4, 6:1.

«Сейчас для меня все матчи нелёгкие – это начало сезона. Мы с Маргаритой давно не играли – последний раз это было три года назад на Кубке Федерации в Москве. Поэтому для меня было важно выиграть эти долгие геймы, пытаться найти какие-то возможности что-то создавать, добиваться ещё больше брейк-пойнтов и держать свою подачу.

Конечно, с действующей чемпионкой Квитовой будет очень тяжёлый матч. Она сейчас в прекрасной форме – начала год на очень высоком уровне. Мы с ней также давно не играли, поэтому мне будет интересно с ней сразиться. Для меня на самом деле сейчас каждый матч очень важный, с любой соперницей. Просто хочется играть и стараться прогрессировать», – передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.