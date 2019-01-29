Цибулкова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy, её заменила Бултер

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова отказалась от участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy из-за вирусного заболевания. Её место заняла «лаки-лузер» Кэйти Бултер из Великобритании. Об этом информирует пресс-служба WTA.

В первом круге Бултер сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Встреча состоится завтра, 30 января, начало — в 13:00 мск. Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 3 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Кристину Младенович из Франции со счётом 6:1, 6:2.