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Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Азаренко в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Азаренко в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Сегодня, 30 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют чешка Петра Квитова, посеянная под первым номером, и представительница Беларуси Виктория Азаренко, ставшая обладательницей «уайлд-кард». Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

По личным встречам впереди Петра — 4-3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Квитова в Санкт-Петербурге.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой (LL), либо с хорваткой Донной Векич (8).

Петра Квитова является действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге.

Азаренко победила Гаспарян в Санкт-Петербурге и сыграет с чемпионкой Квитовой
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