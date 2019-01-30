Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Азаренко в Санкт-Петербурге

Сегодня, 30 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют чешка Петра Квитова, посеянная под первым номером, и представительница Беларуси Виктория Азаренко, ставшая обладательницей «уайлд-кард». Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
По личным встречам впереди Петра — 4-3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Квитова в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой (LL), либо с хорваткой Донной Векич (8).
Петра Квитова является действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге.
Азаренко победила Гаспарян в Санкт-Петербурге и сыграет с чемпионкой Квитовой