Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Квитова прилетела в Петербург

Вторая ракетка мира мира чешка Петра Квитова прибыла в Санкт-Петербург, где примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

«Рада вернуться в прекрасный город Санкт-Петербург на турнир St. Petersburg Ladies Trophy», — написала 28-летняя теннисистка в «Твиттере».

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила представительницу Франции Кристину Младенович — 6:1, 6:2.

В этом сезоне уроженка Биловца вступит в борьбу со второго круга. Первой соперницей Квитовой станет представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая на старте соревнований обыграла россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:4, 6:1. Матч начнётся в среду, 30 января, не ранее 14:30 мск.

Запись доступна в "твиттере" Квитовой.