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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Шарапова в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Шарапова в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Сегодня, 30 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянки Дарья Касаткина (3) и Мария Шарапова. Начало поединка запланировано на 18:30 мск.

Соперницы встречались в 2018 году на турнире в Монреале. Победу в том матче одержала Шарапова со счётом 6:0, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Шарапова в Санкт-Петербурге.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Верой Звонарёвой (WC), либо с немкой Юлией Гёргес (5).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

«Надеюсь, что мечта станет реальностью». Шарапова – о первом матче в Петербурге
В дебютном матче на турнире St. Petersburg Ladies Trophy при огромном стечении зрителей Мария Шарапова одержала победу.
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