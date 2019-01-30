Сегодня, 30 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянки Дарья Касаткина (3) и Мария Шарапова. Начало поединка запланировано на 18:30 мск.

Соперницы встречались в 2018 году на турнире в Монреале. Победу в том матче одержала Шарапова со счётом 6:0, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Шарапова в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Верой Звонарёвой (WC), либо с немкой Юлией Гёргес (5).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.