Азаренко: мои результаты никак не влияют на то, какая я мама

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы над россиянкой Маргаритой Гаспарян со счётом 6:4, 6:1 в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy рассказала, что в присутствии сына старается быть только радостной и счастливой.

«Мои результаты никак не влияют на то, какая я мама. Потому что я не могу приносить свою работу домой, чтобы это как-то влияло на моё настроение. Я стараюсь, как бы это ни было тяжело, в присутствии моего сына быть только радостной и счастливой. Всё-таки детям нужен позитив. И он не поймёт, если я буду ходить с недовольным лицом. Он всё это чувствует. Поэтому я стараюсь всё-таки улыбаться, даже иногда прикладывая для этого усилия.

Мой сын сейчас с папой. А я провела хорошее время с ним в Австралии. Я там тренировалась, и мы с ребёнком ходили в музеи, в бассейн. Он очень любит уроки по плаванию, у него уже достаточно хорошо получается. Всё-таки ему два года, а он может сам плавать", – передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.