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Павлюченкова в двух сетах выиграла у Корне на старте турнира в Санкт-Петербурге

Павлюченкова в двух сетах выиграла у Корне на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, победив француженку Ализе Корне со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

27-летняя уроженка Самары выполнила 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под шестым номером.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.

29 января 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Ализе Корне
50
Франция
5:7
4
6:7
7
 
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
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