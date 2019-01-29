Павлюченкова в двух сетах выиграла у Корне на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, победив француженку Ализе Корне со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

27-летняя уроженка Самары выполнила 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под шестым номером.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Павлюченкова в Санкт-Петербурге.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.