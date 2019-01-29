Кудерметова и Лапко выиграли у первой пары турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Вероника Кудерметова и Вера Лапко из Беларуси вышли во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. Они переиграли дуэт Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения), посеянный под первым номером, со счётом 7:6 (11:9), 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Кудерметова и Лапко дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Атаво и Среботник ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и сделали 4 брейка.

Следующими соперницами Кудерметовой и Лапко станут либо бельгийки Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк, либо дуэт Паула Каня (Польша)/Яна Сизикова (Россия).

В 2018 году парный турнир в Санкт-Петербурге выиграли россиянка Вера Звонарёва и Тимя Бачински из Швейцарии.