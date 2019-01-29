Чемпионки St. Petersburg Ladies Trophy Звонарёва и Бачински покинули турнир

Действующие победительницы турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински проиграли стартовый матч на соревнованиях 2019 года. В двух сетах они уступили дуэту Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Звонарёва и Бачински выполнили 2 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк-пойнт из семи. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 5 брейков.

За выход в полуфинал Калинская и Кужмова поспорят с представительницами России Дарьей Мишиной и Екатериной Шалимовой, которые ранее нанесли поражение австралийскому дуэту Моник Адамчак/Джессика Мур.